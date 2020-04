BVB-Star Hakimi spricht über seine Zukunft

TEAM2 via www.imago-images.de

Achraf Hakimi hat noch Vertrag bis Ende Juni beim BVB

Die Zukunft von Achraf Hakimi beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist weiterhin mehr als ungewiss. Ende Juni endet sein zweijähriger Leih-Vertrag beim BVB. Momentan scheint es die wahrscheinlichste Variante zu sein, dass der Senkrechtstarter im Anschluss wieder für Real Madrid spielen wird.

In einem jüngsten Interview nährte Hakimi aber zumindest die Hoffnungen aller BVB-Fans, dass er über den Juni hinaus in Dortmund bleiben könnte, falls der Spielbetrieb in der Bundesliga aufgrund der Corona-Krise über diesen Zeitpunkt hinaus gehen sollte.

"Ich habe Nachrichten darüber gesehen, was passiert, wenn die Saison länger dauert als die Vertragslaufzeit, aber ich gehe davon aus, dass sie uns eine Erlaubnis erteilen, dass wir die Saison mit dem aktuellen Klub abschließen können. Ich denke, dass das ganz normal ist", so der Außenverteidiger gegenüber dem Sender "Cadena SER".

Spätestens nach Beendigung der momentan ausgesetzten Bundesliga-Spielzeit läuft es aber wohl auf eine Rückkehr in die spanische La Liga hinaus, in der Hakimi vor zwei Jahren als Teenager sein Profi-Debüt für die Königlichen feierte. Der gebürtige Madrilene selbst bestätigte aber, dass es noch keine endgültig spruchreife Lösung im Wettbewerb um seine Person gebe: "Theoretisch läuft mein Vertrag im Juni aus und ich muss dann nach Madrid zurückkehren. Ich hatte deswegen aber noch keinen Kontakt zu Real, aber ich denke, dass wir uns bald unterhalten werden, um zu sehen, was das Beste für mich ist."

Hakimi: "Bin stolz auf das, was ich tue"

Eine persönliche Tendenz wollte Hakimi auch auf Nachfrage nicht abgeben. Zwar betonte der marokkanische Nationalspieler, wie sehr er seine Zeit bei Borussia Dortmund genieße. Gleichzeitig hat der 21-Jährige auch noch nie ein Geheimnis aus seiner Heimatliebe gemacht.

Dementsprechend offen äußerte sich der tempostarke Außenbahnspieler: "Ich bin stolz auf das, was ich tue, und bin zufrieden mit den Mannschaften, die auf mich warten. Im Juni werde ich eine Entscheidung treffen müssen und es wird ein großer Schritt in meiner Karriere sein."

In seiner zweiten Saison bei den Schwarz-Gelben hat sich der Youngster endgültig zum Shooting-Star entwickelt. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit lief Hakimi in jeder Partie für den BVB auf und erzielte dabei drei Treffer. Insgesamt hat er wettbewerbsübergreifend bereits 65 Pflichtsspiele für die Westfalen absolviert.