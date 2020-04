BVB dachte angeblich an Greenwood-Sancho-Deal

James Wilson via www.imago-images.de

Mason Greenwood spielt für Manchester United

Seit Monaten zeigt Manchester United großes Interesse an einer Verpflichtung von Jadon Sancho von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Im vergangenen Sommer hatte aber auch der BVB ein Auge auf einen Youngster des englischen Rekordmeisters geworfen.

Wie "ESPN" berichtet, dachte der Revierklub vor der aktuellen Spielzeit über einen Transfer von Mason Greenwood nach. Der im letzten Oktober 18 Jahre alt gewordene Angreifer soll es den Verantwortlichen der Borussia besonders angetan haben.

Demnach sei zum damaligen Zeitpunkt ein Tausch-Transfer denkbar gewesen, in dem Jadon Sancho und Mason Greenwood letztlich die Seiten gewechselt hätten. "ESPN" zufolge scheiterte eine Realisierung jedoch an Manchester United. Die Engländer hätten keinerlei Interesse daran gehabt, ihr Eigengewächs ziehen zu lassen.

Mitte Oktober untermauerte der Premier-League-Klub sein Vertrauen in die Qualitäten des Mittelstürmers. Greenwood unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2023, zusätzlich hält der Klub eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

BVB hat keine Chance auf Greenwood-Deal

Der U21-Nationalspieler Englands zahlte umgehend mit Leistung zurück und kommt allein in der Saison 2019/20 auf beeindruckende 36 Pflichtspiele, in denen er zwölf Tore erzielte. Mit fünf Treffern in der Europa League zählt er zu den besten Angreifern des Wettbewerbs.

Dass Mason Greenwood in künftigen Tausch-Überlegungen eine Rolle spielen wird, ist offenbar ebenfalls ausgeschlossen. Auch bei möglichen Verhandlungen zu einem Transfer von BVB-Star Jadon Sancho zu Manchester United wird der Youngster "ESPN" zufolge nicht involviert sein.

Ob Jadon Sancho unterdessen zur neuen Saison zurück in die Premier League zieht, ist weiterhin ungewiss. Medienberichten zufolge buhlt Manchester United, zusammen mit dem FC Chelsea und dem FC Liverpool, erneut um die Dienste des Dortmunder Flügelspielers. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2022.