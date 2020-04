Medien: Bayern-Senkrechtstarter vor Vertragsverlängerung

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Beim FC Bayern ein starkes Duo: Alphonso Davies (l.) und David Alaba

Der FC Bayern München treibt seine Kaderplanung voran und stellt die Weichen für die Zukunft. Nach den Vertragsverlängerungen mit Trainer Hansi Flick und Urgestein Thomas Müller steht nun eine Einigung mit einem Youngster bevor.

Wie der Sportjournalist Manuel Bonke von "tz" und "Münchner Merkur" bei Twitter verkündete, befindet sich der deutsche Rekordmeister mit Alphonso Davies in "aussichtsreichen Gesprächen" bezüglich einer vorzeitigen Verlängerung.

Für Davies dürfte die Ausdehnung des Arbeitspapiers vor allem eine Verbesserung der Bezüge nach sich ziehen. Immerhin läuft der aktuelle Vertrag des 19-Jährigen noch bis 2023. Laut Bonke sind zwar noch vertragliche Details zu klären, an einer Einigung in "nächster Zeit" zweifle beim FC Bayern aber niemand.

Der kanadische 17-fache Nationalspieler steht dem FC Bayern seit Januar 2019 zur Verfügung, nachdem der Bundesliga-Primus den Transfer bereits im Sommer 2018 bekannt gegeben hatte. Davies wurde bei den Vancouver Whitecaps ausgebildet und kam für eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro nach München.

Unter dem ehemaligen Bayern-Coach Niko Kovac feierte Alphonso Davies in der Rückrunde der vergangenen Saison sein Debüt in der Bundesliga. Im Laufe der Spielzeit 2019/20 wurde er vom Offensivspieler zum Linksverteidiger umgeschult - mit Erfolg.

Spätestens, seitdem Hansi Flick beim FC Bayern als Trainer in der Verantwortung steht, ist er in der Abwehr gesetzt. Bislang kommt Davies auf 35 Pflichtspiele für die Münchner, in denen er zwei Tore und sieben Vorlagen lieferte. Allein in der laufenden Spielzeit stand er 17 Mal in einer Bundesliga-Startelf, vier weitere Male wurde er eingewechselt.

Einem Bericht von "Sport Bild" zufolge wollen die Münchner mit dem Senkrechtstarter auch deshalb unbedingt vorzeitig verlängern, um ein Signal an die Konkurrenz zu senden. So mehrten sich zuletzt die Gerüchte, nach denen Top-Klubs wie Paris Saint-Germain oder Real Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Mit einer Verlängerung würden diese Spekulationen vorerst ein Ende nehmen.