Vertrags-Zoff bei Bayern: Spieler auf Neuers Seite

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Einigen sich der FC Bayern und Manuel Neuer noch?

Die Situation beim FC Bayern bleibt angespannt. Die geplante, aber stockende Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer beschäftigt Verantwortliche wie Spieler gleichermaßen. Mit seinem Vorgehen in den letzten Wochen hat der Klub angeblich einige Profis gegen sich aufgebracht.

Die Fronten in den Vertragsgesprächen zwischen dem FC Bayern und Manuel Neuer sind längst geklärt. Der Keeper wünscht sich einen neuen Kontrakt bis 2025 und darüber hinaus ein Jahresgehalt jenseits der 20 Millionen Euro. Der Verein will derzeit weder das eine noch das andere bieten. Zwar streben beide Parteien eine weitere Zusammenarbeit an, der Weg dorthin ist allerdings noch weit.

Dass die Bayern-Bosse den Forderungen des Nationaltorwarts nicht nachkommen, soll nach "Bild"-Informationen auch innerhalb der Mannschaft für Unruhe gesorgt haben. Neuer sei mannschaftsintern derzeit "ein großes Thema".

Transfer von Schalkes Nübel sorgt für Bayern-Zoff

Dabei haben sich die Spieler in dem Zwist offenbar auf die Seite ihres Teamkollegen geschlagen. Schon die Verpflichtung von Schalke-Keeper Alexander Nübel habe intern für Verstimmung gesorgt. Manche Bayern-Profis seien unglücklich über den Transfer Nübels, heißt es. Der Grund: Mit der Verpflichtung des 23-Jährigen wurde Neuer vor den Kopf gestoßen.

Auch die zwangsläufige Degradierung von Noch-Reserve-Keeper Sven Ulreich soll teamintern in diesem Zusammenhang kritisch gesehen werden.

Die große Sorge der Bayern-Spieler: Unter der angespannten Situation zwischen Neuer und dem Klub könnte die Stimmung innerhalb der Mannschaft leiden. Dabei war genau jene Stimmung vor der Corona-Unterbrechung einer der Gründe für den Höhenflug des Rekordmeisters, der erneut auf Meisterkurs ist und in der Champions League nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea mit einem Bein im Viertelfinale steht.

Neuer sei den Augen vieler Führungsspieler ein wichtiger Eckpfeiler auf dem Weg zu einem möglichen Champions-League-Triumph, schreibt "Bild". Ob dieser Eckpfeiler dem Klub über den Sommer 2020 hinaus erhalten bleibt, ist allerdings offen.