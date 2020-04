Chance für Bayern? Inter will Perisic loswerden

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bleibt Ivan Perisic über das Saisonende hinaus beim FC Bayern?

Ob Ivan Perisic auch in Zukunft für den FC Bayern stürmt, hängt vor allem davon ab, ob der deutsche Rekordmeister die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro an Inter Mailand überweist. Neue Signale aus Italien lassen aber auch ein weiteres Szenario denkbar erscheinen.

Einem Bericht von "calciomercato" zufolge ist Inter zur neuen Saison nicht an einer Weiterbeschäftigung von Ivan Perisic interessiert - obwohl der Kroate in der Lombardei noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2022 besitzt. Der Klub arbeite vielmehr daran, den 31-Jährigen dauerhaft von der Gehaltsliste zu streichen.

Dafür sei Inter bereit, einem möglichen Interessenten bei der Höhe der Ablösesumme entgegen zu kommen. Gut möglich also, dass Bayern einen Preisnachlass erhält und weniger zahlen muss, als die vorab vereinbarten 20 Millionen Euro.

Im Gespräch mit der "Gazzetta dello Sport" hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt eingeräumt, intern noch nicht "darüber gesprochen" zu haben, ob der Klub die Klausel für Perisic aktiviert. Dem Vernehmen nach besteht grundsätzlich jedoch Interesse, den Angreifer in München zu behalten.

Ivan Perisic erwies sich in der laufenden Spielzeit als zuverlässiger Backup auf den offensiven Außenpositionen. In 22 Spielen lieferte er fünf Tore und acht Vorlagen.