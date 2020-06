Haaland vs. Werner: BVB verspottet RB Leipzig

Roger Petzsche

Twitter-Retourkutsche vom BVB gegen RB Leipzig

Borussia Dortmund hat nach dem 2:0-Erfolg im "Vize-Endspiel" bei RB Leipzig via Twitter gegen den unterlegenen Gegner gestichelt. Im Fokus der virtuellen Retourkutsche des BVB: die Torjäger Erling Haaland, in Leipzig mit zwei Treffern der Matchwinner, und Timo Werner.

Dortmunds Social-Media-Abteilung griff einen Leipziger Tweet vom 18. Januar 2020 auf. Der Inhalt damals: ein Foto Werners, betextet mit der Zeile "Haa-WER?". Der BVB antwortete nun schlicht mit "Haaland" und einem lachenden Emoji.

Am 18. Januar hatte Haaland bei seinem Debüt für die Schwarz-Gelben nachmittags beim 5:3 in Augsburg einen Dreierpack geschnürt. Werner legte im Abendspiel von RB gegen Union Berlin (3:1) mit zwei Treffern nach. Für die damals in der Tabelle auf Platz eins notierten Leipziger offenbar Anlass genug, den norwegischen Newcomer und seinen neuen Arbeitgeber (damals lediglich Tabellen-4.) zu verspotten.

Pikantes Detail: Auch Leipzig hatte sich intensiv um Haaland bemüht, der schließlich aber die Offerte der Sachsen ausschlug und von Red-Bull-Schwesterklub Salzburg zum BVB wechselte - für "nur" 20 Millionen Euro.

Haalands Bilanz beim BVB beeindruckend, Werner verlässt RB Leipzig

Denn Haalands Bilanz im Dortmunder Trikot liest sich wahrlich beeindruckend: Der gerade einmal 19 Jahre alte Stürmer erzielte in seinen bislang 17 Pflichtspielen für den BVB 16 Treffer und bereitete drei weitere vor. Er hatte damit nicht nur wegen seines Doppelpacks im direkten Duell maßgeblichen Anteil daran, dass die Borussia letztlich ungefährdet als zweite Kraft hinter Meister FC Bayern München vor RB über die Ziellinie geht.

Und Werner? Der blieb gegen den BVB weitgehend unsichtbar (sport.de-Note 4,5), steht aber in dieser Spielzeit insgesamt dennoch bei überragenden 45 Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 44 Einsätzen.

Lange können sich die Leipziger jedoch nicht mehr am Können des deutschen Nationalspielers erfreuen. Werner zieht es zur kommenden Saison zum FC Chelsea. Schon im Champions-League-Finalturnier im August wird der 24-Jährige nicht mehr für RB auflaufen.