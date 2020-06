Brazzo über Kovac, Boateng, die CL und Co.

Marvin Ibo Guengoer/GES

Hasan Salihamidzic rückt nach der Saison zum Sportvorstand bei den Bayern auf

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat betont, auch in der sportlich schwierigsten Phase des FC Bayern München immer an den Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga geglaubt zu haben.

"Natürlich. Ich weiß ja, was für eine Qualität unsere Mannschaft hat. Die Jungs haben eine richtig gute Mentalität gezeigt und sind zurückgekommen", betonte der Bayern-Manager im Gespräch mit der "Bild am Sonntag".

Nach dem zehnten Spieltag und einer satten 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt hatte der FC Bayern nur auf Platz vier der Tabelle gestanden, mit vier Zählern Rückstand auf den damaligen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach.

Dem Debakel von Frankfurt folgte die Entlassung von Cheftrainer Niko Kovac. Dieser habe nach Aussage Salihamidzic' dennoch überaus positiv auf die achte Deutsche Meisterschaft in Serie reagiert: "Mit Niko habe ich telefoniert, er hat sich sehr gefreut über die Meisterschaft."

Gefreut hatten sich naturgemäßg vor allem die Protagonisten der Bayern selbst. Nach dem vorzeitigen Titelgewinn vor einer Woche in Bremen, als die Münchner den SV Werder mit 1:0 bezwangen, feierten die Stars des deutschen Branchenführer während der Rückreise nach München, stimmten im Bus mit etwas Spott auf den ärgsten Verfolger Borussia Dortmund das Lied "Deutscher Meister wird nur der BVB" an.

Salihamidzic glaubt an Titelchance in der Champions League

Dies wurde den Akteuren von mehreren Stellen als Arroganz beziehungsweise Überheblichkeit ausgelegt. Salihamidzic meinte dazu unaufgeregt: "Wir begegnen jedem mit dem nötigen Respekt, das wissen auch die Dortmunder. Unsere Jungs haben gefeiert, das ist doch okay."

Der langjährige Profi der Bayern geht fest davon aus, dass sein Klub in der derzeitigen Verfassung ein heißer Anwärter auf den Gewinn der Champions League sein wird: "Unsere Champions-League-Saison war bisher makellos. Ich traue unserer Mannschaft den Sieg zu, doch wir alle wissen: Das wird ein steiniger Weg."

Der Restart der Königsklasse wird im August erfolgen. Bis dahin bestreiten die Bayern noch das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen (4. Juli ab 20:00 Uhr) und begeben sich anschließend in einen kurzen Erholungsurlaub.

Salihamidzic kündigt Boateng-Gespräche an

Was die Zukunft von Jérôme Boateng in München, kündigte Salihamidzic baldige Gespräche an "Jérôme macht seine Sache sehr gut, und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison.", sagte der 43-Jährige der "Bild am Sonntag". "Wir haben noch bis zum 23. August große Aufgaben vor uns und Ziele, danach werden wir sprechen", kündigte Salihamidzic an.

Der ehemalige Nationalspieler will den FC Bayern München nicht mehr unbedingt verlassen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis 2021. Unter Trainer Hansi Flick ist Boateng die Rückkehr zur alten Stärke gelungen. Die Beziehung zwischen den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister und dem Weltmeister von 2014 war lange Zeit kompliziert gewesen und Boateng wollte wechseln.