Schalke-Legende froh, dass "Saison nun bald vorbei ist"

Gerald Asamoah zieht ein bitteres Fazit zum FC Schalke

Der Negativlauf des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat längst historische Ausmaße angenommen. Seit 15 Spielen warten die Gelsenkirchener nun auf einen Sieg, haben seit dem 2:0-Auftakterfolg in die Rückrunde im Januar gegen Borussia Mönchengladbach keinen Dreier mehr eingefahren.

Folgerichtig sind die Protagonisten in Königsblau heilfroh, dass der Klassenerhalt trotz der schlechtesten Serie der Schalker Bundesliga-Geschichte nie ernsthaft in Gefahr geriet.

Auch Schalkes Klublegende Gerald Asamoah sehnt das Saisonende für seinen Herzensverein herbei: "Nicht auszudenken, wo sie stehen würden, wenn sie in der ersten Halbserie nicht so überzeugend und vielleicht auch über ihrem Limit gespielt hätten. Gut ist, dass die Saison nun bald vorbei ist. Ansonsten wäre es für Schalke vermutlich noch sehr eng geworden", meinte der 41-Jährige im Gespräch mit dem "kicker".

Die Zahlen verblüffen: Noch zur Winterpause lag die Elf von Cheftrainer David Wagner klar auf Europapokal-Kurs. Punktgleich mit dem Erzrivalen Borussia Dortmund und mit nur drei Zählern weniger als der FC Bayern München wurde der Jahreswechsel vollzogen. Als am 18. Spieltag nach dem Heimerfolg gegen Gladbach auch noch ein direkter Konkurrent im Rennen um die Champions-League-Plätze bezwungen wurde, schien beinahe alles möglich.

Asamoah: Sieg zum Abschluss "wichtiger denn je"

Seitdem warten die Knappen aber auf den nächsten Sieg, haben seit Januar sechs Unentschieden und neun Niederlagen eingefahren. Schlechter war in diesem Zeitraum kein anderes Team, nicht mal der Tabellenletzte und Absteiger SC Paderborn.

Bei Asamoah ist die Hoffnung groß, dass der FC Schalke zumindest zum Abschluss beim SC Freiburg (Samstag ab 15:30 Uhr) noch für ein Positiv-Erlebnis sorgt: "Es ist wichtiger denn je, dass sich die Mannschaft nach 15 Spielen ohne Sieg am Samstag mit drei Punkten in die Pause verabschiedet. Sonst könnte das Kopfproblem bis in die neue Saison reichen. Diese Mannschaft braucht dringend das Gefühl, dass sie noch gewinnen kann."

Dieses Siegergen scheinen die Schalker bei mickrigen neun Rückrunden-Toren und 40 Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze derzeit komplett verloren zu haben. Ex-Nationalspieler Asamoah hofft daher "sehr, dass Schalke 04 auch mithilfe vieler junger, talentierter und williger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs bald wieder die Kurve bekommt."