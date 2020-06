Frankfurter Ungewissheit: Kann die SGE ihre Stars halten?

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Kamada (l.) und Kostic sollen beide in Frankfurt bleiben

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit einer ordentlichen Rückrunde noch ins gesicherte Tabellenmittelfeld gerettet und blickt einem entspannten Saisonfinale gegen den SC Paderborn entgegen. In der Offensive ragten in den letzten Monaten neben Filip Kostic vor allem Power-Dribbler Daichi Kamada und Torjäger André Silva heraus. Wie geht es mit den Eintracht-Stars weiter?

Klar ist, dass vor allem der im Ausland umworbene Linksaußen Kostic unbedingt im Klub gehalten werden soll. Nach "Sport Bild"-Infos verlangt Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic mindestens 35 Millionen Euro für den Serben, um sich überhaupt gesprächsbereit zu zeigen.

Der 27-Jährige ist im System von Cheftrainer Adi Hütter fest eingeplant und soll mit der SGE nach dem Wunsch der Klubbosse in die dritte Saison gehen.

Ähnlich ist der Stand bei Daichi Kamada. Der japanische Spielmacher steht seit letztem Sommer bei den Hessen unter Vertrag und entwickelte sich zu einem immer wertvolleren Akteure im offensiven Mittelfeld der Frankfurter. Da sein Arbeitspapier im Sommer 2021 endet, arbeiten die Vereinsverantwortlichen derzeit an einer vorzeitigen Verlängerung.

Der 23-Jährige überzeugte in den letzten Wochen mit fünf direkten Torbeteiligungen in sechs Spielen und spielte nach dem Bundesliga-Restart mit ganz neuem Selbstvertrauen auf. Kamada soll sich laut "Sport Bild" bereits mündlich mit der Eintracht einig sein.

25 Millionen Euro für André Silva?

Im Verein gehalten werden soll auch André Silva. Der Leihspieler des AC Mailand, der im Tausch mit Ante Rebic an den Main gewechselt war, zündete nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Pause so richtig und erzielte seit Mai sieben Tore in neun Spielen.

Kein Wunder, dass die Frankfurter den Portugiesen nur allzu gerne fest aus Mailand verpflichten wollen. Dafür werden übereinstimmenden Medienberichten zufolge vom Serie-A-Klub allerdings 25 Millionen Euro ausgerufen. Für Frankfurt, die grundsätzlich zu einem Transfer im Sommer bereit sind, noch deutlich zu viel.

Eine Verpflichtung André Silvas wird deutlich wahrscheinlicher, sollte Milan den Frankfurter Pokalhelden von 2018, Ante Rebic, im Gegensatz dazu ebenfalls fest einkaufen. Der Vizeweltmeister besitzt bei der Eintracht noch einen Kontrakt bis 2022.