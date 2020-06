Löw und Bierhoff gratulieren Klopp

unknown

Löw (l.) und Bierhoff (r.) gratulieren Jürgen Klopp

Bundestrainer Joachim Löw und Oliver Bierhoff haben Jürgen Klopp zum Gewinn der englischen Meisterschaft mit dem FC Liverpool gratuliert.

"Was er dort geleistet hat, verdient größte Anerkennung. Jürgen lebt von seiner Leidenschaft, seinem Elan, seinem unbändigen Siegeswillen. Die Fans lieben ihn, völlig zurecht", sagte Löw auf "dfb.de".

Klopp hatte Liverpool zu ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. "Er hat der Mannschaft seine Art Fußball zu spielen eingeimpft, und die Spieler folgen ihm. Gemeinsam haben sie eine beeindruckende Konstanz an den Tag gelegt und sind absolut verdient Meister geworden. An seiner emotionalen Reaktion hat man gesehen, wieviel ihm das bedeutet. Ich ziehe den Hut vor Jürgen", sagte Löw weiter.

DFB-Direktor Bierhoff schloss sich den Glückwünschen an Klopp an. "Ich freue mich sehr für ihn, dass er nun auch den lang ersehnten nationalen Titel nach Liverpool geholt hat. Jürgen repräsentiert den deutschen Fußball im Ausland wie kaum ein Zweiter und wird dafür in hohem Maße respektiert. Auch dafür sind wir ihm dankbar", sagte Bierhoff.