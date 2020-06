Würzburg setzt Riesenschritt - FC Bayern II wieder vorne

Frank Scheuring via www.imago-images.de

Die Würzburger Kickers schlugen Rostock mit 3:1

Die Würzburger Kickers haben einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga getan. Am 36. Spieltag der 3. Liga gewannen die Mainfranken gegen Hansa Rostock mit 3:1 (2:0).

Eintracht Braunschweig unterlag hingegen 2:3 (1:0) beim abstiegsbedrohten FSV Zwickau. In der Tabelle belegen die Würzburger mit 63 Punkten den zweiten Platz vor Braunschweig (61). Spitzenreiter Bayern München II, der allerdings nicht aufsteigen darf, kam bei Absteiger Carl Zeiss Jena zu einem 2:1 (1:1). Mit 64 Punkten sind die Bayern weiter Tabellenführer.

Martin Kobylanski (45.+2) erzielte das 1:0 für die Braunschweiger, Elias Huth (76.) glich für Zwickau aus. Yari Otto (90.) schoss das 2:1 für die Gäste, doch erneut Huth (90.+1) gelang der Treffer zum 2:2, und Morris Schröter (90.+4) brachte den Sieg für den FSV in einer dramatischen Schlussphase unter Dach und Fach.

Für Würzburg waren Luca Pfeiffer (31./70.) und Daniel Hägele (19.) erfolgreich. Pascal Breier (87.) gelang das Ehrentor für den FC Hansa. Malik Tillman (8./62.) traf für Bayern II doppelt, Maximilian Rohr (32.) glich zwischenzeitlich für Jena aus.

Münster nur Remis in Mannheim

Im Abstiegskampf kam Preußen Münster über ein torloses Remis bei Aufsteiger Waldhof Mannheim nicht hinaus. Die Talfahrt der letzten Wochen setzte der MSV Duisburg durch das 2:2 (1:2) gegen den Halleschen FC fort und verspielte weitere Punkte im Aufstiegsrennen.

Am Freitag hatte der Chemnitzer FC die Chance verpasst, sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. Beim KFC Uerdingen kam der CFC nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Der 1. FC Kaiserslautern setzte sich auf dem Betzenberg mit 3:0 (1:0) gegen Viktoria Köln durch. Im Derby gewann 1860 München mit 3:0 (1:0) gegen die SpVgg Unterhaching. Hachings Alexander Winkler sah wegen wiederholten Foulspiels (48.) die Gelb-Rote Karte.

Am Sonntag stehen noch die Spiele SV Meppen gegen den FC Ingolstadt (13:00 Uhr) und 1. FC Magdeburg gegen die SG Sonnenhof Großaspach (14.00/jeweils MagentaSport) auf dem Programm.