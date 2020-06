LASK präsentiert zwei Neuzugänge

GEPA pictures/ Christian Moser

LASK-Sportdirektor Jürgen Werner hat zwei interessante Spieler an Land gezogen

Der LASK verpflichtet Mittelfeldspieler Mads Emil Madsen und Stürmer Mamoudou Karamoko und stattet das Duo mit langfristigen Verträgen aus.

Der LASK hat mit dem Dänen Mads Emil Madsen und dem Franzosen Mamoudou Karamoko zwei Zugänge präsentiert. Der zentrale Mittelfeldspieler Madsen kommt aus seiner Heimat von Silkeborg IF nach Linz, Karamoko stürmte vergangene Saison für die zweite Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Im deutschen Oberhaus brachte es der 1,88-m-Mann auf einen Einsatz.

Für Silkeborg-Kapitän Madsen sollen die Athletiker gemäß Medienberichten 1,6 Millionen Euro überweisen. Der 23-Jährige könnte künftig Peter Michorl ersetzen, der seinen nur noch ein Jahr laufenden Vertrag beim LASK nicht mehr verlängern will. Dänemarks U21-Teamspieler unterschrieb wie der 20-jährige Karamoko einen Vertrag bis Sommer 2024 bei den Oberösterreichern.

🇫🇷Bonjour und 🇩🇰Goddag beim geilsten Klub der Welt! 💪⚽️https://t.co/s6HfGeHJON — LASK (@LASK_Official) 29. Juni 2020

LASK-Vizepräsident Jürgen Werner meinte: "Wir haben beide Akteure seit Winter intensiv beobachtet, gegen Madsen haben wir zuletzt sogar in der Vorbereitung in Spanien gespielt." Bei Karamoko konnte sich der LASK bei Ex-Trainer Oliver Glasner schlau machen, der seit vergangenem Sommer Chefcoach in Wolfsburg ist. Der Franzose könnte Joao Klauss ersetzen, da der Leihvertrag zwischen dem LASK und Hoffenheim mit Saisonende ausläuft. Der von Meister Salzburg ausgeliehene Samuel Tetteh könnte indes in die Mozartstadt zurückkehren.

Lukas Grgić (24) soll vor einer Rückkehr zum LASK stehen. Der aktuell verletzte Mittelfeldspieler ist derzeit noch bei der WSG Tirol unter Vertrag.

apa