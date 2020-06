Admira und WSG Tirol im Abstiegs-Finale

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Die Admira geht mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf die WSG Tirol in die letzte Runde

Aufsteiger WSG Tirol und die Admira kämpfen am letzten Spieltag der Bundesliga am kommenden Samstag im direkten Duell um den Klassenerhalt.

Der SKN St. Pölten und der SV Mattersburg haben sich am Dienstag in der Bundesliga aller Abstiegssorgen entledigt. Die St. Pöltner setzten sich im NÖ-Derby bei der Admira mit 3:0 (0:0) durch, die Mattersburger fertigten Schlusslicht WSG Tirol zu Hause mit 4:1 (2:0) ab.

Die einzigen beiden verbliebenen Abstiegskandidaten sind damit Wattens und die Admira. Die Entscheidung fällt am Samstag in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe im direkten Duell in Innsbruck. Der zwei Punkte zurückliegende Aufsteiger aus Tirol muss gewinnen, um die Klasse zu halten.

