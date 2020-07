Paderborn will Anfang August ins Training starten

Rolf Vennenbernd/dpa

Im August legen Steffen Baumgart und der SC Paderborn wieder los

Absteiger SC Paderborn will am 3. August in die Vorbereitung auf die noch nicht fix terminierte kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga starten.

Die Entscheidung wurde unter der Annahme getroffen, dass die neue Spielzeit am 12./13. September beginnt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) rechnet für das deutsche Oberhaus derzeit mit einem Saisonstart am 11. oder 18. September.

Am Montag hatte der SCP bekannt gegeben, dass Trainer Steffen Baumgart trotz des Abstiegs seinen bis 2021 datierten Vertrag erfüllen werde. Der 48-Jährige hatte Paderborn 2017 übernommen und 2019 zum Aufstieg geführt, stieg mit nur 20 Punkten aber umgehend wieder ab.