Sané zum FC Bayern: Hoffnung auf "eine neue Ära"

Leroy Sané steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der Wechsel von Leroy Sané von Manchester City zu Bayern München scheint nach fast einjähriger Hängepartie endlich fix zu sein. Hat sich nun der Transfer von Kai Havertz zum Rekordmeister erledigt?

Hasan Salihamidzic lobte den neuen Star in höchsten Tönen. Von einer "absoluten Verstärkung" und einer "großen Karriere" schwärmte der sichtlich stolze Sportvorstand von Bayern München. Doch er präsentierte an seinem ersten Arbeitstag in neuer Rolle nicht Königstransfer Leroy Sané, sondern erst einmal "nur" das erst 18 Jahre alte Toptalent Tanguy Kouassi.

Doch auch der ersehnte Wechsel von Wunschspieler Sané von Manchester City zum FC Bayern ist nach fast einjährigem Hin und Her laut Guardian und Bild perfekt. Der 24-Jährige war sich schon länger mit den Münchnern einig, nun sollen auch die Klubs eine Übereinkunft getroffen haben. Die Ablösesumme liegt laut "Manchester Evening News" und "Times" bei 49 Millionen Euro plus bis zu elf Millionen Boni. Noch vor einem Jahr und Sanés Kreuzbandriss verlangten die Citizens um Pep Guardiola stolze 120 Millionen.

Uli Hoeneß schwärmte schon vor Wochen. Mit Sané, aber auch mit Kingsley Coman oder Serge Gnabry verfüge der FC Bayern über eine "junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass gerade eine neue Ära beginnt", sagte der Ehrenpräsident des Rekordmeisters dem "BR".

Durch die Verpflichtung von Sané, der angeblich einen Fünfjahresvertrag bis 2025 unterschreibt und rund 20 Millionen brutto verdienen soll, dürfte ein Transfer von Leverkusens Supertalent Kai Havertz nach München im Sommer wenig wahrscheinlich sein. Zumal Bayer, das am Samstag (20:00 Uhr) im DFB-Pokalfinale auf die Bayern trifft, weiterhin über 100 Millionen Euro Ablöse für den 21 Jahre alten Jungstar fordern soll. Man würde Havertz "sicherlich gerne haben", sagte Hoeneß bereits, aber aus wirtschaftlicher Sicht könne er sich das, "Stand heute, ehrlich gesagt nicht vorstellen".

Sané "möchte ein neues Abenteuer erleben"

So oder so: Die Münchner sind durch den bevorstehenden Sané-Deal für die kommende Saison bereits gut aufgestellt. In Kouassi von Paris St. Germain, der ablösefrei ist und bis 2024 unterschrieb, verpflichtete der Rekordmeister "eines der größten Talente in Europa. Wir sind sicher, dass er bei uns eine große Karriere machen wird und eine absolute Verstärkung ist", sagte Salihamidzic. Und Sané ist eben der von ihm zuletzt in der Welt am Sonntag versprochene "internationale Star, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern attraktiven Fußball zu bieten".

Der dribbelstarke Offensivspieler hatte erst in der vergangenen Woche nach 323-tägiger Pause sein Comeback in Citys Premier-League-Team gefeiert. Sané habe "eine besondere Qualität", lobte Trainer Guardiola: "Er ist ein netter Kerl, und ich liebe ihn so sehr." Dennoch: "Er möchte ein neues Abenteuer erleben."

Dieses Abenteuer findet nun in München statt, Sané wird im August erwartet. Im Finalturnier der Champions League ist er aber nicht für die Bayern spielberechtigt. Aber auch Manchester, für das er in Lissabon auflaufen dürfte, verzichtet offenbar auf seine Dienste. Wie auch RB Leipzig im Fall Timo Werner, der zum FC Chelsea wechselt.

Neben Sané und Kouassi haben die Bayern bisher Torwart Alexander Nübel (Schalke) verpflichtet. Es bleibe "Jahr für Jahr eine Herausforderung", sagte Salihamidzic dem "kicker", "diese Mannschaft weiter zu ergänzen, zu verstärken, zu entwickeln". Der FC Bayern habe "jetzt wieder eine Achse, eine Basis, aber man kann sich nicht ausruhen".