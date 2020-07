Sabitzer in "kicker-Elf" der Saison

GEPA pictures/ Roger Petzsche/ Picture Point/ POOL

Marcel Sabitzer blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück

Das deutsche Fachmagazin "kicker" hat seine Bundesliga-Elf der Saison 2019/20 bekanntgegeben und darunter befindet sich auch ein ÖFB-Legionär. So schaffte es Ex-Rapid- und Salzburg-Kicker Marcel Sabitzer neben Stars wie Robert Lewandowski oder Jadon Sancho in die Auswahl.

Große Ehre für ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer. Der Profi von RB Leipzig schafft es als einziger Österreicher in die Bundesliga-Elf der Saison 2019/20 des deutschen Fachmagazins "kicker". Der ehemalige Rapid Wien- und Red Bull Salzburg-Spieler war unter Trainer Julians Nagelsmann im Mittelfeld gesetzt und durfte das Team sogar als Kapitän auf den Platz führen.

16 Scorerpunkte in der Bundesliga

Besonders seine Flexibilität kommt dabei Marcel Sabitzer zu gute, der 26-Jährige kam in der Saison auf fast allen Positionen im Mittelfeld zum Einsatz und erzielte in 32-Bundesligaspielen ganz neun Tore und legte sieben weitere auf. Damit zählt er in der Bundesliga zu den 15 besten Topscorern, seinen Platz teilt er sich unter anderem mit einem gewissen Erling Håland, dem allerdings lediglich 15 Spiele für das Kunststück reichten.

Auch in der noch laufenden Champions-League-Saison, wo Leipzig nach einem 4:0-Gesamtscore gegen Tottenham im Viertelfinale steht, überzeugte Sabitzer mit vier Toren in sieben Einsätzen. Mit diesen Werten hat sich der "Leader" im Team von Julian Nagelsmann zu einem der gefährlichsten Spieler in der Bundesliga gemausert.

