ÖFB-Teamchef Foda mit Brief an Leverkusen

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Franco Foda spricht seinem ehemaligen Klub Mut zu

Im Finale des DFB-Pokals treffen heute Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München aufeinander. Während es für die Bayern um das nationale Double geht, will sich Leverkusen zum ersten Mal seit 1993 wieder zum Pokalsieger küren. Positive Worte gibt es jetzt von ÖFB-Teamchef Franco Foda.

>> Liveticker: Bayer 04 Leverkusen gegen Bayern München

Für Bayer 04 Leverkusen geht es heute im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München um den ersten Titelgewinn seit 27 Jahren. Damals schlug man im Jahr 1993 im Finale des Pokals die zweite Garnitur von Hertha BSC Berlin und krönte sich zum Sieger. Als Kapitän führte ein gewisser Franco Foda die Leverkusener Mannschaft auf das Feld und durfte nach dem knappen 1:0-Erfolg den "Pott" in Empfang nehmen. Jetzt wendet sich der aktuelle ÖFB-Teamchef, wie die "Bild" berichtet, mit einem persönlichen Brief an seinen damaligen Klub, um ihnen für das Finalspiel Mut zu machen.

"Momente, die einem als Fußballer und Mensch für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben"

Foda agierte damals in der Defensive von Bayer Leverkusen und hielt seine Abwehr, unter anderem mit Christian Wörns, sauber, ehe Ulf Kirsten in der 77. Minute den erlösenden Treffer erzielte. Über den damaligen Abend schreibt der ÖFB-Teamchef im Brief: "Das sind Momente, die einem als Fußballer und als Mensch für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben."

Und ergänzt weiter: "Vor 27 Jahren konnte wir nicht ahnen, dass es bis dato der letzte Titelgewinn in der Geschichte des Klubs sein sollte. Wenn ich meine Mitspieler von damals treffe, dann sprechen wir immer gerne über diesen Erfolg, der uns bis heute verbindet. Und wir wissen, dass er dem Verein und vor allem den Fans noch immer sehr viel bedeutet."

⚫️❤️🏆 GAMEDAY 🏆❤️⚫️



We've got a big chance to make club history today in Berlin!#B04FCB will kick off at 20:00 CET! pic.twitter.com/Hej6fdi78Q — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 4. Juli 2020

Wahrlich müssen die Fans von Bayer 04 nun schon lange auf einen weiteren Titelerfolg warten, denn in den Pokalfinalen 2002 und 2009 gingen die Leverkusener jeweils als Verlierer vom Platz. Daher schreibt Foda: "Jetzt habt Ihr die Chance, in unsere Fußstapfen zu treten und für ein neues Highlight in der Geschichte von Bayer 04 Leverkusen zu sorgen, über das man noch Jahrzehnte sprechen wird."

Aleksander Dragović, Julian Baumgartlinger und Co. können heute beweisen, dass sie über sich hinauswachsen können. Oder wie Franco Foda in seinem Brief verlautbart: "Ihr habt euch dieses Finale verdient. Ihr könnt etwas ganz Großes schaffen!"

red