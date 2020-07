Legende Nedeljko Malić fällt Abschied schwer

GEPA pictures/ Christian Ort

Über 14 Jahre hielt Nedeljko Malić seine Knochen für den SV Mattersburg hin. Oder wie er sagt: "Es gibt auf dem Platz des Pappelstadions keinen Fleck, wo nicht Schweiß und Blut von mir liegt."

329 Mal ist Nedeljko Malić für den SV Mattersburg in Pflichtspielen aufgelaufen. Das 248. Mal in der Bundesliga am Samstag beim 0:1 der Burgenländer bei Austria Wien, als ihm SVM-Coach Franz Ponweiser zum sportlichen Abschied neun Minuten gab, ehe er ihn durch Jano ersetzte.

Ihm Interview auf Sky gab Malić nachher zu: "Ich habe schon im Laufe des Tages versucht, mich auf die Situation vorzubereiten, es ist nicht einfach gewesen vom Emotionalen her."

Stets wieder aufgestanden

Der schönste Moment sei der "Wiederaufstieg" (Sommer 2015) gewesen. An sein erstes Bundesliga-Spiel konnte er sich auch gut erinnern. Das war nämlich ebenfalls in Wien-Favoriten, als beispielsweise auch noch Christian Fuchs oder Carsten Jancker die SVM-Dress trugen.

Das erste Tor für den SVM erzielte Malić in einem denkwürdigen Thriller: Beim 5:4-Heimsieg der Mattersburger gegen Altach im April 2009 aus einem Gestocher nach einem Eckball zum 5:3 (Bild unten) vor über 10.000 Zusehern.

Mattersburg wird Malić nie vergessen: "Es wird vielleicht in Zukunft nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein, aber wird es ganz was Besonderes bleiben, meine ganzen Freunde sind dort, es sind wunderbare Menschen."

red