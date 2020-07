Darum scheiterte die Caligiuri-Verlängerung auf Schalke

Maik Hoelter/TEAM2sportphoto/POOL

Daniel Caligiuri hat den FC Schalke nach vier Jahren verlassen

Nach dreieinhalb Jahren war für Daniel Caligiuri beim FC Schalke 04 nach der Saison Schluss. Dabei hätte der (ehemalige) Kapitän unter anderen Voraussetzungen wohl in Gelsenkirchen weitergemacht. Sportvorstand Jochen Schneider hat nun einen Einblick in die Verhandlungen gegeben.

"Wir haben Daniel Caligiuri ein Angebot vorgelegt im Januar/Februar", verriet Schneider bei "Sport1". "Dann brach die Coronapandemie aus. Der Spielbetrieb wurde gestoppt und daher mussten wir als eine dieser Maßnahmen die Transfergespräche stoppen und das Angebot zurücknehmen", so der 49-Jährige weiter.

"Wir konnten ihm dann, als es wieder losging, kein Angebot machen. Und dann ist es auch legitim, woanders zu unterschreiben", sagte der Sportvorstand über Caligiuri, der mittlerweile beim FC Augsburg angeheuert hat.

Dass die Königsblauen einen angesehenen Star als Ersatz nach Schalke holen, ist ausgeschlossen. "Die gestandenen Top-Spieler dieser Welt, werden wir uns in den nächsten Jahren nicht leisten können", sagte Schneider.

Angst, dass sein Team deshalb in den Abstiegskampf gerät, hat der 49-Jährige nur wenig. "Ich hoffe es nicht. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die gut spielen kann, die attraktiv spielen und Siege einfahren kann", erklärte er.

Dass er trotz einer Serie von 16 Spielen ohne Sieg an Coach David Wagner festhält, begründete Schneider folgendermaßen: "Weil wir von seiner Arbeit überzeugt sind, weil wir über sieben Monate gesehen haben, wozu wir in der Lage sind. Weil wir die Philosophie gesehen haben, von der wir überzeugt sind. Weil er die Spieler führen kann. Das sind die Gründe, warum wir an ihm und seinem Team festhalten."