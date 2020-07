Jetzt erst recht: Maierhofer macht weiter

APA

Maierhofer am schwarzen Samstag in Tirol

Stürmer Stefan Maierhofer möchte seine Profilaufbahn als Spieler fortsetzen.

Das kündigte der 37-Jährige am Tag nach dem Abstieg mit WSG Tirol aus der Bundesliga an. "Wie es weitergeht, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen, aber eines ist klar. Mit einem Abstieg werde ich nicht aufhören", schrieb der Ex-ÖFB-Teamspieler nach einem seiner "schlimmsten Tage in 15 Jahren Profifußball" auf Facebook.

Begonnen hat der "Major" seine Profiklaufbahn bei keinem geringeren Verein als Bayern München. Rapid schoss er an der Seite von Erwin "Jimmy" Hoffer 2008 zum bislang letzten Meistertitel, mit sechs Toren im Saisonfinish (darunter zwei Doppelpacks gegen Austria und RB Salzburg). Insgesamt hält Maierhofer bei beachtlichen 56 Treffern in 142 Bundesliga-Spielen.

apa/red