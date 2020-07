Der WAC überholt den LASK und ist Dritter

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Shon Weissman schlug wieder zu

Der Wolfsberger AC wird wie im Vorjahr Bundesliga-Dritter und darf sich erneut über den direkten Einzug in die Gruppenphase der Europa League freuen.

Die Kärntner überholten am letzten Spieltag der Meisterrunde mit einem hoch verdienten 3:1-Heimsieg über Rapid noch den LASK, der zeitgleich gegen Salzburg mit 0:3 verlor.

JAAAAAAAAA!!!!!!!!!! EUROPA WIR KOMMEN!!! Schlusspfiff im Lavanttal! Unsere Wölfe gewinnen das letzte Spiel der Saison mit 3:1! 🙌🙌🙌 Somit touren die Wölfe zum 2. Mal in Serie durch EUROPA!!! 🇪🇺 Gratulation WÖLFE!!!🔥🔥🔥#WACSCR pic.twitter.com/fHGjDAMEvu — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 5. Juli 2020

"So haben wir es uns gewünscht. Wir sind überglücklich", sagte Lukas Schmitz im Flash-Interview auf "Sky" und zog sich gleich sein "Europa wir kommen"-Leiberl an.

Spielen wird Schmitz freilich in Holland für den VVV-Venlo. "Auch weil das in der Nähe meiner Heimat ist", so der Deutsche.

Am 2. Oktober soll die Auslosung der Europa League in Athen erfolgen.

>> die Abschlusstabelle

red