Medien: BVB findet Sancho-Nachfolger in der Serie A

Jérémie Boga soll das Interesse des BVB geweckt haben

Noch ist Jadon Sancho Angestellter des BVB, eine Rückkehr des Engländers auf die Insel in diesem Sommer ist allerdings weiterhin möglich. Um einen Abgang des Superstars aufzufangen, suchen die Dortmunder angeblich schon nach einem Ersatz. Diesen haben die Schwarz-Gelben jetzt offenbar in Italien gefunden.

Wie das Portal "strettynews" exklusiv erfahren haben will, wird der BVB schon in den kommenden Tagen ein Angebot für Flügelstürmer Jérémie Boga von Sassuolo Calcio abgeben. Der 23-Jährige steht noch bis 2022 beim italienischen Erstligisten unter Vertrag und soll den Klub angeblich für eine Ablöse zwischen 27,5 und 33 Millionen Euro verlassen können.

Eine nicht näher genannte Quelle, die dem Spieler sehr nahe stehen soll, hat gegenüber "strettynews" bestätigt, dass das Boga-Lager schon in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot vom SSC Neapel erwartet. Danach, so heißt es, werde auch eine Anfrage des BVB eingehen.

Auch Manchester United interessiert?

Auch bei Manchester United war der Flügelstürmer bereits im Gespräch. Bei den Red Devils wurde er als günstigere Alternative zu Jadon Sancho gehandelt. Sollten die Red Devils allerdings Sancho verpflichten können, wäre ein Transfer Bogas vom Tisch.

Das angebliche Interesse des BVB an Jérémie Boga ist nicht neu. Schon im Frühjahr hieß es, der 23-Jährige stehe bei den Schwarz-Gelben auf dem Zettel. Mitte Mai berichtete zudem auch das Portal "fussballtransfers.com" von einem möglichen Wechsel des Ivorers nach Dortmund.

In den Fokus der größeren Klubs hat sich Boga dank konstant starker Leistungen in den vergangenen Wochen geschossen. In der laufenden Serie-A-Saison überzeugte der 23-Jährige mit elf Toren und zwei Vorlagen in 29 Einsätzen. Leistungen, die unter anderem auch den VfL Wolfsburg und Hertha BSC auf den Plan gerufen haben sollen.