Union verpflichtet Heidenheimer Griesbeck

Sebastian Griesbeck wechselt zu Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Die Köpenicker verpflichten Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck von Zweitligist 1. FC Heidenheim.

Der 29-Jährige wechselt ablösefrei nach Berlin und erhält bei den Eisernen einen Vertrag für die 1. und 2. Bundesliga. Über die Laufzeit machten die Berliner keine Angaben. Griesbeck hatte mit Heidenheim in der Relegation gegen Werder Bremen den Aufstieg knapp verpasst.

"Bundesliga mit Union – auf diese Herausforderung freue ich mich sehr", sagte Griesbeck: "Als Gegner bin ich schon auf Union getroffen und habe vor allem bei Spielen an der Alten Försterei erlebt, was diesen Verein ausmacht. Union hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und eine starke erste Saison in der Bundesliga absolviert. Jetzt möchte ich dazu beitragen auch in der neuen Spielzeit in der ersten Liga erfolgreich zu sein."