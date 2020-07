Redseliger Spurs-Kicker Dier fasst vier Spiele aus

Vince Mignott via www.imago-images.de

Dier hat etwas klarzustellen

Tottenhams englischer Teamspieler Eric Dier muss vier Pflichtspiele pausieren, nachdem er im FA Cup einen "Fan" auf der Tribüne stellte, der ihn und seine Familie beleidigt hatte.

Dier hatte im FA-Cup-Viertelfinale gegen Norwich City (Anfang März) am Spielfeld nicht gerade seinen besten Tag und suchte nach dem Ausscheiden gegen die "Canaries" den Dialog mit einem Zuschauer. Handgreiflich wurde niemand.

Diesen Mittoch, also rund vier Monat später, fällte die "Football Association" (FA) die Entscheidung, Dier vier Spiele zu sperren.

Außerdem wurde Dier mit einer Geldstrafe von 40.000 Pfund (also rund 44.000 Euro) belegt. Dafür muss er - wenn selbige nicht ohnehin von Tottenham bezahlt wird - fast eine Woche "arbeiten". Laut "sportrac" verdient Dier rund 60.000 Pfund die Woche.

Mourinho: Protestieren bringt nix

Tottenham-Manager José Mourinho findet die Sperre nicht gerecht, will aber nicht dagegen vorgehen: "Wir wissen ja alle, was das bringt ... So ist er wenigstens zu Beginn der neuen Saison nicht gesperrt."

Theoretisch dürfte Dier diese Saison noch im letzten Pflichtspiel der Spurs im Londoner Derby bei Crystal Palace auflaufen (am 26. Juli).

>> Fan beleidigt Dier und kriegt Besuch von ihm

red