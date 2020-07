Rekord in Gefahr! Liverpool verballert Sieg gegen Burnley

Phil Noble/NMC Pool via www.imago-images.de

Der FC Liverpool kam gegen Burnley nicht über ein 1:1 hinaus

Bitterer Rückschlag für den FC Liverpool auf dem Weg zu einem neuen Punkterekord in der englischen Premier League. Im Heimspiel gegen den FC Burnley musste sich die Mannschaft von Jürgen Klopp trotz drückender Überlegenheit mit einem 1:1 zufrieden geben.

Linksverteidiger Andrew Robertson (34.) brachte die Reds in der ersten Halbzeit zunächst Führung, Jay Rodriguez (69.) glich für Burnley nach dem Seitenwechsel glücklich aus. In der Schlussphase hätte Burnley durch Johann Gudmundsson sogar fast den Siegtreffer erzielt, doch sein Schuss prallte gegen die Latte (87.).

Am Ende verpassten die Reds trotz 75 Prozent Ballbesitz und 14:4 Torschüssen bereits die historische Chance, alle Heimspiele der Saison zu gewinnen - die bisherigen 17 Spiele in Anfield hatte die Klopp-Elf für sich entschieden.

"Es war ein richtig gutes Spiel, aber wir haben die Tür für Burnley offen gelassen. Wir hätten sie schließen müssen", sagte Klopp im Anschluss an die Partie: "Es ist unser Fehler, weil wir das Spiel nicht entschieden haben. [...] Jetzt stehen wir hier mit einem Punkt und haben nicht das, was wir wollten."

Den 100-Punkte-Rekord von Manchester City kann Liverpool bei drei ausstehenden Spielen allerdings immer noch knacken, derzeit stehen die Reds bei 93 Zählern.

Das Restprogramm des Meisters hat es jedoch in sich. An den letzten drei Spieltagen treffen Jürgen Klopp und Co. noch auf den FC Arsenal, den FC Chelsea und Newcastle United.