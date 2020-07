Burgstaller will bei Schalke 04 bleiben

GEPA pictures/ Witters

Für Guido Burgstaller endete eine völlig enttäuschende Saison

Für Guido Burgstaller und den FC Schalke 04 ging mit Ende Juni eines wahres Seuchenjahr zu Ende. Die "Knappen" landeten nach 16 sieglosen Partien in der Rückrunde nur auf Tabellenplatz 12 der Bundesliga. Burgstaller selbst brachte es in 21 Begegnungen auf keinen einzigen Treffer. An einen Abschied denkt der ÖFB-Legionär aber nicht.

>> Die Vereinsstatistik von Guido Burgstaller in der weltfussball-Datenbank

21 Spiele, 13 davon in der Startelf, doch nur null Tore auf dem Konto. So lautet die ernüchternde Bilanz von Guido Burgstaller nach einer wirklichen Seuchensaison mit seinem Klub Schalke 04. Gerade in der Rückrunde gelang den Schalkern gar nichts mehr und man muss sich nach 16 sieglosen Bundesligapartien im Jahr 2020 mit Tabellenplatz 12 zufrieden geben. Für den ÖFB-Legionär endete diese "Horrorsaison" sogar noch mit einem im Juni erlittenen Seitenbandeinriss, von dem er sich gerade in der Kärntner Heimat erholt. Im Interview mit der "Kronen Zeitung" lässt der Stürmer das Jahr Revue passieren und gibt sich selbstkritisch.

"Wohl die schlechteste Phase meiner Karriere"

Nur zwei Assists und kein Treffer in 21 Bundesligaspielen ist für einen Stürmer wahrlich kein schöner Anblick. Im Gespräch mit der "Kronen Zeitung" zeigt sich der 31-jährige Burgstaller daher auch selbstkritisch: "Ich hatte wohl die schlechteste Phase meiner Karriere. Kritik ist da völlig angebracht. Man wird aber schnell vom Helden zum Buhmann."

An Guido Burgstaller, dem lediglich ein Doppelpack in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Viertligisten SV Drochtersen/Assel gelang, nagt vor allem eine vergeben Topchance am dritten Spieltag gegen Hertha BSC: "Aus sechs Metern das halbleere Tor nicht getroffen - dann war das Selbstvertrauen weg, ich war unsicher, hätte sonst vier bis acht Treffer am Konto. So eine mentale Blockade hatte ich noch nie."

Im Frühjahr fand sich der ehemalige ÖFB-Stürmer dann auch kaum mehr in der Stammelf der Knappen wieder, die Verletzung zum Saisonende schloss eine völlig vermurkste Saison unrühmlich ab. Bis 2022 steht der ehemalige Rapid-Stürmer noch bei Schalke 04 unter Vertrag und geht es nach dem 31-jährigen Stürmer, so will er diesen auch erfüllen: "Wenn der Klub sagt, es wird hart für mich, muss man reden. Bis dato gab es kein Gespräch. Ich bin immer noch der Stürmer, der in den letzten Jahren die meisten Tore hier geschossen hat. Ich will bleiben!"

Insgesamt gelangen Burgstaller in 119 Spielen für die "Knappen" 32 Tore sowie 13 Assists.

