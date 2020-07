1. FC Nürnberg verabschiedet sich von sieben Spielern

Sportfoto Zink / Daniel Marr via www.imago-images.

Mikael Ishak verlässt den 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat sich nach dem in letzter Sekunde verhinderten Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga von zunächst sieben Spielern verabschiedet.

Mikael Ishak, Patrick Erras, Sebastian Kerk, Michael Frey, die beiden Torhüter Felix Dornebusch und Philip Heise sowie der vom FC Arsenal geliehene Dinos Mavropanos besitzen beim Club keinen Vertrag mehr für die kommende Saison.

Am Sonntag kamen Mannschaft und Staff nochmal zusammen. Für die Akteure, deren Vertrag ausgelaufen ist, gab es noch ein Dankeschön.



Mit dem einen oder anderen Spieler steht der Verein aktuell allerdings noch in Gesprächen.



👉 https://t.co/XRSjD99x6w#fcn pic.twitter.com/xIpdLR7eq2 — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 13. Juli 2020

Auf seiner Homepage teilte der neunmalige deutsche Meister allerdings mit, dass er noch mit "dem einen oder anderen Spieler und dessen Berater" Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit führe. Dies dürfte nach den jüngsten Leistungen vor allem für Ishak und Erras gelten. Eigengewächs Erras wird allerdings schon mit Bundesligist Werder Bremen in Verbindung gebracht.

Unklar ist beim Club weiter die Zukunft des umstrittenen Sportvorstandes Robert Palikuca, der in seinem ersten Jahr in Damir Canadi und Jens Keller zwei Trainer verschliss. Unbesetzt ist zudem der Posten des Cheftrainers. Club-Idol Marek Mintal gilt als Kandidat, angeblich auch Markus Weinzierl (zuletzt FC Augsburg) und Dimitrios Grammozis (zuletzt Darmstadt 98). Laut Satzung darf in Nürnberg nur der Sportvorstand über den Trainer entscheiden.