FC Bayern hat Frankreich-Duo auf dem Zettel

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via www.imago-images.

Tiemoué Bakayoko hat offenbar das Interesse des FC Bayern geweckt

Noch ist unklar, ob Thiago seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern wird oder ob der Spanier die Münchner im Sommer verlässt. Trotz der ungewissen Zukunft des Spielgestalters sieht sich der Rekordmeister offenbar nach Alternativen für das zentrale Mittelfeld um.

Laut "Le 10 Sport" steht der 25-jährige Franzose Tiemoué Bakayoko beim FC Bayern auf dem Zettel. Der einmalige Nationalspieler war in der vergangenen Saison vom FC Chelsea an die AS Monaco verliehen, kehrt aber im Sommer an die Stamford Bridge zurück. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2022.

Chelsea ruft dem Bericht zufolge mindestens 35 Millionen Euro für Bakayoko auf. Den Münchnern schwebt allerdings ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption vor.

Doch der FC Bayern muss sich wohl auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Angeblich hat auch Paris Saint-Germain die Fühler nach dem defensiven Mittelfeldspieler ausgestreckt. Auch der AC Mailand, an den Bakayoko in der Saison 2018/2019 verliehen war, soll Interesse an einer Rückholaktion haben.

In der abgebrochenen Ligue-1-Saison stand Bakayoko 20 Mal für die Monegassen auf dem Platz, erzielte dabei einen Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Für seinen Stammverein Chelsea absolvierte der 25-Jährige insgesamt 43 Pflichtspiele (3 Tore, 3 Vorlagen).

Auch Tanguy Ndombélé beim FC Bayern auf dem Zettel

Neben Bakayoko steht wohl ein weiterer französischer Mittelfeldspieler beim FC Bayern auf dem Zettel: Tanguy Ndombélé von Tottenham Hotspur. Das Portal "fussballtransfers.com" berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, dass sich die Münchner beim Premier-League-Klub nach dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler erkundigt haben.

Ndombélé käme das Interesse wohl nur zu gelegen. Der englische "Mirror" will erfahren haben, dass das Tischtuch zwischen dem Nationalspieler und Spurs-Teammanager José Mourinho zerschnitten ist.

Wie viel Geld der FC Bayern für Ndombélé in die Hand nehmen muss, ist vorerst offen. Der sechsfache französische Nationalspieler hat bei Tottenham noch ein Arbeitspapier bis 2025. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 50 Millionen Euro taxiert.