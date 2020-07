BVB-Fans wählen ihren Spieler der Saison

TimGroothuis

Dortmunds Stars sicherten sich zuletzt die Vize-Meisterschaft

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schloss die Spielzeit 2019/2020 mit der erneuten Vize-Meisterschaft hinter Seriensieger FC Bayern München ab. Trotz der blamablen 0:4-Heimniederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim am letzten Spieltag absolvierte der BVB insgesamt eine starke Saison, hatte den zweiten Platz bereits vorzeitig gesichert.

In einer großen Umfrage der "Ruhr Nachrichten" wurde jetzt der Spieler der Saison in Reihen der Schwarz-Gelben gewählt. Eine Auszeichnung für den besten, konstantesten und wichtigsten Akteur in Reihen des BVB-Kaders von Cheftrainer Lucien Favre, der seine zweite Spielzeit als Dortmunder Coach erneut als Vizemeister beendete.

Satte 30 Prozent der Stimmen unter den BVB-Fans entfielen dabei auf Mats Hummels als Spieler der Saison bei den Borussen. Der Innenverteidiger war im Sommer 2019 nach drei Saison beim FC Bayern zurück ins Ruhrgebiet gewechselt und avancierte direkt zum einem der Dortmunder Führungsspieler.

Der einstige BVB-Kapitän stand wettbewerbsübergreifend 41 Mal in der Startformation der Westfalen und absolvierte fast jede Partie über die vollen 90 Minuten. Als unumstrittener Abwehrchef, Top-Zweikämpfer und Aufbauspieler war der 31-Jährige sowohl im 4-2-3-1-System als auch später in der offensiveren 3-4-3-Variante unter Favre absolut gesetzt.

Sancho und Guerreiro folgen auf den Plätzen

Auf den weiteren Plätzen der Abstimmung der Zeitung folgten Teamkollegen von Sieger Hummels, die in den letzten Monaten vor allem offensiv in Erscheinung getreten waren: Jadon Sancho und Raphael Guerreiro erhielten jeweils 24 Prozent der Stimmen.

Sancho ist der wertvollste Spieler im gesamten BVB-Kader und überragte mit 33 direkten Torbeteiligungen als bester Scorer im Team (17 Tore + 16 Vorlagen). Der portugiesische Europameister Guerreiro spielte vor allem eine starke Rückrunde. Seit der Systemumstellung Favres vorwiegend im linken Mittelfeld aufgeboten, stand der 26-Jährige in allen Rückrunden-Partien auf dem Feld und erzielte dabei sechs seiner insgesamt acht Saisontore.