Harry Kane durchbricht 200-Tore-Schallmauer

So schaut's aus

Englands Teamstürmer Harry Kane sorgte Mittwochabend mit einem Kopfball-Doppelpack für einen 3:1-Auswärtssieg von Tottenham Hotspur bei Newcastle United. Sein erster Treffer (zum 2:1) war sein 200. Pflichtspieltor in seiner Klubkarriere.

Für Spurs-Manager José Mourinho war es der erste Sieg im St James' Park in acht Versuchen. Tottenham darf sich nun weiter "Hoffnungen" auf eine Europa-League-Teilnahme machen. Dort mit den Spurs zu spielen wäre laut Mourinho ja in etwa so "als würde Lewis Hamilton in der Formel 2 oder 3.000, oder wie das heißt, starten."

Kane meinte: "Das war ein wichtiger Sieg heute. Wir hatten diese Saison ja viele Höhen und Tiefen, vor allem auswärts. Jetzt heißt es konzentriert bleiben und noch zwei Mal gewinnen."

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro wurde bei Newcastle in der 55. Minute eingewechselt. Der Ex-Rapidler Joelinton durfte diesmal erst nach 69 Minuten ran.

