PSG-Boss wettert: Bayern, BVB und RB "eine Gefahr"

Leonardo ist mit dem Verhalten von FC Bayern, BVB und Co. nicht einverstanden

Unlängst erhob Thomas Meunier, der Paris Saint-Germain im Sommer den Rücken gekehrt und sich Borussia Dortmund angeschlossen hat, Vorwürfe gegen seinen Ex-Klub - sogar von Hausverbot war die Rede. PSG-Boss Leonardo hat inzwischen auf die Vorwürfe reagiert und ganz nebenbei zum Rundumschlag gegen die Spitzenklubs der deutschen Fußball-Bundesliga ausgeholt.

Stein des Anstoßes: Das Verhalten des FC Bayern München, von RB Leipzig und Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt.

"Deutsche Vereine, vor allem Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund baggern immer mehr an jungen Spielern aus Frankreich. Die sind eine Gefahr für die Jugendakademie in Frankreich und das ist ein großes Problem", grollte der 50-jährige Brasilianer im Gespräch mit "Le Parisien".

"Sie rufen Eltern, Freunde, Familienangehörige oder den Spieler selbst an. Mit 15 oder 16 Jahren bekommen die jungen Talente schon den Kopf verdreht. Vielleicht sollte man die Regeln ändern, um die französischen Vereine zu schützen", konkretisierte der Sportdirektor des französischen Branchenriesen seine Kritik.

Unlängst warb der FC Bayern Youngster Tanguy Nianzou von PSG ab und stieß damit auf wenig Gegenliebe. Auch RB Leipzig war am 18-jährigen Abwehrspieler interessiert. Bereits vor der Saison 2017/18 schloss sich Dan-Axel Zagadou dem BVB an, wo er seinen Marktwert beständig in die Höhe treibt.

Das größte Problem für die Mannen von der Seine: Die Abwerbeversuche starteten, bevor eines der Talente einen Profivertrag bei PSG unterschrieben hatte. Statt einer saftigen Ablöse floss so nur eine Ausbildungsentschädigung.

"Er hatte bei diesem Verein eine große Zukunft. Er weiß, dass es nicht an der Zeit war, den Verein zu verlassen. Wir haben unser Vertrauen in ihn gesetzt und ihm Minuten gegeben. Er war ein Schlüsselspieler. Ich kann es nicht verstehen. Ich bin traurig darüber. Aber so ist das nun Mal", wetterte Paris-Coach Thomas Tuchel nach der Bekanntgabe des Wechsels von Nianzou.

Allerdings wechseln PSG-Talente nicht nur ablösefrei in die deutsche Liga, das Problem des finanzstarken Klubs ist wohl eher hausgemacht. Da der Klub Jahr für Jahr große Summen für die Top-Stars der Szene ausgibt, sehen viele begabte Nachwuchskräfte ihre Felle davonschwimmen und bevorzugen den Wechsel zu einem Klub, der ihnen mehr Einsatzzeit verspricht.