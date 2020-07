WAC bindet Dominik Baumgartner an sich

GEPA pictures/ Christian Walgram

Dominik Baumgartner (r.) wird auch in Zukunft seinen Kopf für den WAC hinhalten

Dominik Baumgartner wird auch in Zukunft für den Wolfsberger AC am Platz stehen. Der bisherige Leihspieler vom VfL Bochum wird fix vom Tabellendritten der abgelaufenen Bundesligasaison verpflichtet und erhält einen Vertrag bis 2022 plus Option auf ein weiteres.

Der WAC macht Nägel mit Köpfen und sichert sich längerfristig die Dienste von Abwehrmann Dominik Baumgartner. Das gibt der Verein in einer Aussendung bekannt. Der 23-Jährige war bereits in der abgelaufenen Saison leihweise vom deutschen Zweitligisten VfL Bochum für die Kärntner am Ball und musterte sich in der Meistergruppe zum Stammspieler. Er erhält einen Vertrag bis 2022 plus Option auf ein weiteres.

Feldhofer freut sich über die Verpflichtung

Unter Ferdinand Feldhofer avancierte Baumgartner in der Meistergruppe zu einer fixen Konstante in der Innenverteidiung der Wolfsberger und wird jetzt für seine Leistungen belohnt. Der WAC-Coach freut sich über den Verbleib: "Dominik hatte einen großen Anteil am Erfolg der abgelaufenen Saison und konnte zeigen, was er im Stande ist zu leisten, wenn er verletzungsfrei bleibt. Wir sind sehr glücklich, ihn für unser Projekt begeistert zu haben."

Auch Baumgartner selbst ist glücklich darüber, auch weiterhin für die Kärntner auflaufen zu können: "Es freut mich sehr, dass der Transfer geklappt hat und ich weiterhin Teil dieser tollen Mannschaft sein kann. Natürlich ist die erneute Teilnahme an der Europa League Gruppenphase ein besonderes Zuckerl für mich."

Insgesamt brachte es der bald 24-Jährige auf zwölf Bundesligaspiele für den WAC in der vergangenen Saison, für Bochum absolvierte er elf Zweitligaspiele sowie eine Partie im DFB-Pokal.

