Hertha BSC bangt um Top-Talent - kommt Trapp?

Bernd König via www.imago-images.de

Lazar Samardzic will Hertha BSC angeblich verlassen

In der Saison 2019/20 durfte Top-Talent Lazar Samardzic erstmals Bundesliga-Luft bei Hertha BSC schnuppern, der letzte seiner drei Kurzeinsätze könnte nun jedoch dafür sorgen, dass der 18-jährige Offensiv-Youngster Berlin den Rücken kehrt, bevor seine Karriere richtig Fahrt aufgenommen hat.

Samardzic und seine Berater sollen derzeit einen Abschied von Hertha BSC forcieren. Das berichtet der "kicker". Demnach erhofft sich der gebürtige Berliner andernorts mehr Spielpraxis. Hertha soll die Forderung gelassen sehen, einen Abschied aber nicht kategorisch ausschließen. Der Vertrag des deutschen Juniorennationalspielers endet laut "kicker" 2022, Hertha BSC sprach lediglich von einem langfristigen Arbeitspapier.

Die "Bild" bestätigt derweil, dass das Hertha-Juwel den Klub verlassen will und hat auch mögliche Ziele parat: Der AC Mailand, der FC Chelsea und Juventus Turin sollen Interesse bekundet haben. Samardzic' Berater Marko Naletilic sei "sehr aktiv", ein Wechsel könnte einen großen Gehaltssprung bedeuten, heißt es.

Einen Anteil am Wechselwunsch soll Samardzic' Einsatz bei der 1:4-Pleite gegen Eintracht Frankfurt am 31. Spieltag haben. Der Youngster kam damals beim Stand von 1:0 in der 34. Minute in die Partie und musste nach 55 Minuten (1:1) wieder weichen. Ohne ihn kassierte Hertha noch drei Gegentore.

Verlässt Kevin Trapp Eintracht Frankfurt in Richtung Hertha BSC?

Zudem wird es in der Hauptstadt wohl Bewegung auf der Position zwischen den Pfosten geben: Hertha lockt laut "kicker" "seit wenigen Tagen" Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt, für Ives Mvogo von RB Leipzig soll die Alte Dame hingegen noch kein Angebot abgegeben haben.

Durch die finanzielle Unterstützung von Investor Lars Windhorst zählt Hertha zu den wenigen Klubs, die trotz Corona-Krise wohl kräftig investieren werden.

Das Weite will hingegen Ersatzkeeper Dennis Smarsch suchen. Der 21-Jährige liebäugelt wohl mit einer Leihe zu Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München.