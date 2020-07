Hannover 96 angelt nach Louis Schaub

GEPA pictures/ Witters

Wird Schaub Hannoveraner?

Zweitligist Hannover 96 möchte mit Louis Schaub zurück in die Bundesliga. Das weiß zumindest die "Bild".

Beim 1. FC Köln hat der Ex-Rapidler trotz Vertrag bis 2022 keine Zukunft. Trainer Markus Gisdol plant weiter ohne ihn. Das ist fix. Um Schaub von der Gehaltsliste zu bekommen, soll er wieder verliehen werden.

Beim Hamburger SV kam Schaub im Frühjahr auf ein Dutzend Zweitliga-Einsätze. Nicht Fisch, nicht Fleisch.

Schaub ist in Hannover ein bekannter Name. Louis' viel zu früh verstorbener Vater Fred Schaub hatte 1984/85 maßgeblichen Anteil am damals überraschenden Aufstieg der 96er in die Bundesliga.

Für die kommende Saison gelten die Hannoveraner als Aufstiegskandidat. Unter Trainer Kenan Kocak, der im November kam, kletterten sie von Platz 15 auf Platz 6 in der Tabelle. Und sie schafften den Kraftakt, Stürmer Hendrik Weydandt trotz mehrerer Bundesliga-Angebote zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen.

red