Werder nimmt Kontakt zu Kruse auf

unknown

Kehrt Max Kruse zu Werder Bremen zurück?

Der SV Werder Bremen denkt nach dem Beinahe-Abstieg aus der Bundesliga nun offenbar darüber nach, seine Offensive erneut mit Max Kruse zu verstärken. Der Stürmer ist derzeit auf Vereinssuche und ins Visier seines Ex-Klubs geraten.

Nachdem Kruse in den vergangenen Tagen schon mit einem Wechsel zu Union Berlin in Verbindung gebracht wurde, berichtet die "Bild" am Dienstag, dass sich auch der SV Werder Bremen um den ehemaligen Nationalspieler bemüht.

Zwischen beiden Parteien soll es bereits Kontakt geben. Von einer Unterschrift könne zwar noch nicht die Rede sein, allerdings finde mittlerweile ein erster Austausch statt, berichtet das Blatt.

Kruse zweifelt an Werder-Rückkehr

Kruse spielte bereits von 2016 bis 2019 bei den Hanseaten, schlug das Angebot über eine weitere Vertragsverlängerung im Sommer 2019 aber aus und wechselte schließlich in die Türkei. Nach einem turbulenten Jahr im Trikot von Fenerbahce hofft der 32-Jährige nun auf einen neuen Vertrag bei einem Bundesligisten.

Ende Juni hatte der Stürmer noch Zweifel an einer Rückkehr nach Bremen geäußert. Wohl auch vor dem Hintergrund der etwas unschönen Trennung vor einem Jahr sagte Kruse über ein Werder-Comeback: "Ich würde nie etwas ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht die größte."