Bericht: Reus-Rückkehr zum Saisonstart in Gefahr

Kirchner-Media / Christopher Neundorf via www.imag

Marco Reus hat seit Februar kein Spiel mehr bestritten

Der langzeitverletzte Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund, Marco Reus, arbeitet seit Monaten fest auf eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zur kommenden Spielzeit hin. Langsam, aber sicher wird klar: Selbst dieses Ziel gerät mittlerweile in Gefahr.

Nach seinem Sehnenanriss im Adduktorenbereich, den sich der BVB-Star bereits Anfang Februar zugezogen hatte, wurde es bislang nichts mit einer Rückkehr. Immer wieder brach die Verletzung auf, Reus musste aufbauende Trainingseinheiten mit Beschwerden abbrechen und bekam im Anschluss an selbige Schmerzen.

Wie aus einem "Sport Bild"-Bericht hervorgeht, hat der 31-Jährige die gesundheitlichen Probleme bis heute noch nicht vollständig in den Griff bekommen.

Zwar hat Reus eigens seinen Freund und Physiotherapeuten Thomas Zetzmann mit in den Urlaub nach Ibiza genommen und spult mit diesem ein regelmäßiges Programm an Athletik- und Stabilisationsübungen ab. Allerdings könne der Offensivmann laut dem Medienbericht noch immer nicht gänzlich beschwerdefrei trainieren.

Reus-Zeitplan droht erneut zu kippen

Ursprünglich lautete der Plan, dass der BVB-Kapitän beim offiziellen Vorbereitungsstart der Schwarz-Gelben am 30. Juli wieder voll mit der Mannschaft trainieren kann, um sich bestmöglich für die neue Saison zu präparieren. Mittlerweile wird klar: Dieser Zeitplan droht ein weiteres Mal zu kippen.

Seinen Stammplatz, den er bei körperlicher Top-Verfassung unter BVB-Cheftrainer Lucien Favre praktisch sicher hatte, muss sich der gebürtige Dortmunder ohnehin erst einmal wieder verdienen. In der Offensivreihe haben sich in der letzten Spielzeit längst neue Kräfte etabliert. An den Protagonisten der Rückrunde um Erling Haaland, Julian Brandt, Jadon Sancho oder Thorgan Hazard muss der 44-malige Nationalspieler erst einmal wieder vorbeikommen.