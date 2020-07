FCB-Doc Müller-Wohlfahrt: "Dieses verdammte Pflichtgefühl"

Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hört nach Jahrzehnten beim FC Bayern auf

Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt fing 1977 als Mannschaftsarzt beim FC Bayern an. Zum Sommer beendete er seine Arbeit beim deutschen Rekordmeister. An Anekdoten aus seiner langen Zeit in München mangelt es nicht.

Gerne erinnert sich Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt an seine Zusammenarbeit mit dem langjährigen Bayern-Boss Uli Hoeneß, der ihn "gefordert und gefördert" habe, wie er im Interview mit Vereinsmedien verriet: "Wenn ich behandelt habe, stand er immer daneben und stellte seine Fragen."

So sei über die Jahre ein "tiefes Vertrauen" zwischen den beiden entstanden. "Für mich immer das Wichtigste: Er hat meine Entscheidungen stets akzeptiert."

Für seinen Job beim deutschen Rekordmeister hat der Orthopäde aber auch viele Entbehrungen in Kauf genommen. "Damals sind wir oft nach Frankreich in Urlaub - und immer wieder musste ich für ein paar Tage zurück nach München", erinnerte sich Müller-Wohlfahrt. Auch der einstige DFB-Bundestrainer Franz Beckenbauer habe oft angerufen, um kurzfristig Hilfe zu erhalten.

"Das kann so nicht weitergehen", habe er damals zu seiner Frau gesagt: "Also flogen wir nach Antigua, und sagten niemandem, wo wir sind. Wir waren einfach weg. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie Uli herausgefunden hat, wo wir stecken. Aber eines nachts raschelt es unter der Tür. Ich dachte zuerst, ein Tier oder so. Es war ein Fax: 'Mull, Du musst kommen!'"

Müller-Wohlfahrt wird nach Bayern-Abschied nicht langweilig

Damals kämpfte der FC Bayern in der Bundesliga mit dem 1. FC Köln unter Trainer Christoph Daum um den Meistertitel. "Das ganze Land war unter Hochspannung. Ich konnte nicht anders, als zurückzufliegen. Ich musste. Dieser verdammte Gehorsam, dieses verdammte Pflichtgefühl. Meine Frau blieb mit den Kindern auf Antigua, und ich saß in Köln auf der Bank", so Müller-Wohlfahrt.

Der Mannschaftsarzt war zunächst bis 2015 beim FC Bayern angestellt, 2017 kehrte er für drei weitere Jahre zum Münchner Topklub zurück.

Nach seinem endgültigen Abschied vom Rekordmeister werde ihm aber nicht langweilig, blickte Müller-Wohlfahrt voraus: "Ich habe noch eine Reihe von Ideen, werde an einem Wissenschaftsprogramm der Universität Rechts der Isar mitarbeiten und unter anderem ein Computerprogramm zur Muskeldiagnostik unter Nutzung der künstlichen Intelligenz der Computer entwickeln."