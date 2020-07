Peter Haring kann wieder schmerzfrei laufen

imago

Peter Haring ist am Weg zurück

ÖFB-Legionär Peter Haring kann nach einer weit mehr als ein Jahr lang dauernden "Tortur" nach einem Leistenbruch nun wieder schmerzfrei laufen. Sein Klub Heart of Midlothian ist in der Zwischenzeit abgestiegen.

Seit 25. Mai 2019, seit der FA-Cup-Finalniederlage seiner Hearts gegen Celtic (1:3) hat Peter Haring (27) nicht mehr gekickt. Nach seiner Leisten-Operation hatte er immer wieder Beschwerden im Bauch- und Adduktoren-Bereich. Und danach auch noch eine Schambeinentzündung!

Eine weitere OP im April verhinderte zunächst die Pandemie. Im Juni verlief alles glatt und seit ein paar Tagen kann Haring zumindest schmerzfrei laufen.

Im Interview mit den schottischen "Evening News" verriet Haring am Dienstag: "Es wird zwar noch ein paar Wochen dauern, bis ich fit genug bin, um wieder Fußball zu spielen. Aber ich werde auf's Spielfeld zurückkehren."

Alles anders

Die Zeit ohne Fußball sei für ihn eine "Tortur" gewesen. Die Hearts sind in der Zwischenzeit vom Premiership in die Championship abgestiegen (ein Protest ist noch im Laufen, aber wohl aussichtslos), Manager Craig Levein wurde durch Austin MacPhee ersetzt, der durch Daniel Stendel und der durch Robbie Nielson.

In seiner "Ära I" hat Haring bei den Hearts ja voll eingeschlagen, war von der schottischen "BBC" als bester Einkauf des Traditionsklubs gefeiert worden.

Der Abstieg haut Haring freilich nicht um: "Natürlich will ich in der Premiership spielen. Wenn wir nun aber im Championship spielen, liegt es nur an uns, so schnell wie möglich zurück zu kehren."

>> alle Vereinsspiele Peter Haring

red