Vardy krönt sich zum ältesten PL-Schützenkönig

Jamie Vardy verpasst zwar die Champions League, holt sich aber die Torjägerkrone

Stürmer Jamie Vardy von Leicester City hat erstmals den "Golden Boot" als bester Torschütze in einer Premier-League-Saison gewonnen. Der 33-Jährige, der für den Liga-Fünften 23 Tore erzielte, ist der älteste Fußballer, der jemals die Auszeichnung gewann, und der erste Leicester-Profi. Vardy ließ Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) und Danny Ings (Southampton) mit je 22 hinter sich.

Auch wenn es für Leicester City durch die 0:2-Niederlage gegen Manchester United nicht zur Teilnahme an der Champions League gereicht hat, so holt sich zumindest Stürmer Jamie Vardy mit 23 Toren zum ersten Mal den "Golden Boot" als erfolgreichster Torschütze in einer Premier League Saison. Mit 33 Jahren ist der Goalgetter der "Foxes" auch zugleich der älteste Spieler, dem dies jemals gelang.

Jamie Vardy is the 2019/20 Golden Boot winner 🥇 pic.twitter.com/XGuGeAGtSz — Leicester City (@LCFC) 26. Juli 2020

In der ewigen Torschützenliste der Premier League liegt Vardy mit insgesamt 103 Toren in 211 Ligaspielen schon unter den Top 30 auf Platz 28. Damit hat er mehr erzielt als beispielsweise ein Emmanuel Adebayor (97), ein Ruud van Nistelrooy (95) oder sogar Manchester United-Coach Ole Gunnar Solskjær, dem in 234 Spielen 92 Buden gelangen.

Alan Shearer führt die Statistik mit 260 Toren in 441 Spielen weiterhin souverän an, dahinter folgt mit Wayne Rooney zwar ein noch aktiver Kicker, allerdings ist der ehemalige Man-United-Star aktuell nur in der englischen Championship unterwegs. Von den noch aktiven Kickern, die auch noch in der Premier League aktiv sind, führt Manchester City-Stürmer Kun Agüero mit 180 Toren in 263 Spielen die Liste an.

Tottenham-Stürmer Harry Kane kommt immerhin bisher auf 143 Tore in 210 Matches.

