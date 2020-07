Hertha BSC nimmt Vorbereitung mit ersten Tests auf

dpa

Nimmt mit Hertha BSC die Vorbereitung auf die Bundesliga auf: Trainer Bruno Labbadia

Mit Mobilitäts- und Lauftests ist Fußball-Bundesligist Hertha BSC in die Saisonvorbereitung gestartet. Bei Twitter zeigten die Berliner Fotos der ersten Einheiten nach der kurzen Sommerpause.

Am 28. Juli (10:00 Uhr) wird die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia auf dem Olympia-Gelände der Hauptstadt erstmals gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen. Fans können sowohl beim Auftakt als auch in absehbarer Zeit danach nicht beim Training dabei sein.

Die Jungs geben Vollgas! 🔥 Ach Vorbereitung, wie haben wir uns auf dich gefreut! 😍#hahohe pic.twitter.com/h23hlSNK6y — Hertha BSC (@HerthaBSC) 27. Juli 2020

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzichtet Hertha auch auf ein Trainingslager und bleibt in der gesamten Vorbereitung vor dem Bundesligastart am 18. September in Berlin.