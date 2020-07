Dzenis Burnic vor endgültigem BVB-Abschied

Roland Krivec/DeFodi.eu

Wird den BVB wohl verlassen: Dzenis Burnic

Dzenis Burnic galt bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund lange als vielversprechendes Defensiv-Talent. Durchsetzen konnte sich der 22-Jährige aber noch nicht. Nun trennen sich der gebürtige Hammer und der BVB offenbar.

Burnic wird nach seinen insgesamt anderthalb Jahren auf Leihbasis bei Zweitligist Dynamo Dresden auch in der Saison 2020/21 im deutschen Unterhaus auflaufen. Das berichten die "Ruhr Nachrichten".

Zu welchem Klub der Linksfuß zieht, nannte die Tageszeitung nicht. Zum Trainingsauftakt der Borussia am Donnerstag werde er nicht erscheinen.

Sicher sei hingegen, dass der Revierklub für Dzenis Burnic eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich bekommt. Der Vertrag des Allrounders wäre beim BVB noch bis Sommer 2021 gültig gewesen.

Dzenis Burnic wechselte im Alter von acht Jahren zu Borussia Dortmund, seit der Saison 2016/17 war er Teil des Profikaders. Sein Debüt beim BVB gab er im Oktober 2016 gegen Sporting in der Champions League, am Ende kam nur ein weiterer Einsatz in der Bundesliga hinzu. Über eine Leihe beim VfB Stuttgart schloss er sich im Winter 2019 Dynamo Dresden an. Mit den Sachsen stieg Burnic in der abgelaufenen Saison in die 3. Liga ab.

Verlängert der BVB mit Sergio Gómez?

Noch nicht entschieden ist dem Bericht zufolge, wie es mit einem weiteren zuletzt verliehenen Youngster weiter geht: Sergio Gómez. Der Spanier stieg mit SD Huesca in die Primera División auf und verweilt aufgrund des späten Saisonendes noch im Urlaub.

Während der "kicker" schon vermeldete, dass Gómez seinen Vertrag bei der Borussia um ein Jahr bis 2022 verlängert, stehen die finalen Gespräche laut "Ruhr Nachrichten" noch aus. Denkbar wäre, dass der Offensivspieler ein weiteres Jahr verliehen wird, um mehr Spielpraxis sammeln zu können.

Sergio Gómez kam im Winter 2018 vom FC Barcelona zu den Schwarz-Gelben. Bislang kommt er auf zwei Einsätze in der Bundesliga und einen in der Champions League.