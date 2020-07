Auch Goalie Tobias Knoflach verlässt Rapid

View this post on Instagram

Liebe Rapidfamilie ! In der Meistergruppe, konnten wir trotz bitterer Ausfälle zeigen was man mit Zusammenhalt &Teamgeist gemeinsam schaffen kann. Ich bin stolz, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Ich könnte kaum mehr Hochachtung vor unserer Leidenschaft in diesen fordernden Wochen haben. Ich bin dankbar ein Teil von diesem Team in der Saison gewesen zu sein. Vizemeister Rapid Wien. Nun geht es in den Urlaub & hoffentlich dürft Ihr uns bald wieder im Stadion noch stärker machen. GEMEINSAM. KÄMPFEN. SIEGEN. Euer Tobias #TK21 #vizemeister #skrapid #dankbar #1team @red_ring_shots