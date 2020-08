Holzhauser ist kein Zweitligakicker mehr

KRISTOF VAN ACCOM via www.imago-images.de

Holzhauser lässt sich feiern

Der Ex-Austrianer Raphael Holzhauser steigt in Belgien mit K Beerschot VA von der Eerste klasse B in die Eerste klasse A auf. So weit, so gut. Die Art und Weise ist kurios.

Sonntagabend fand wie geplant das Playoff-Rückspiel zwischen Beerschot und Oud-Heverlee Leuven statt. Doch schon vor dem Anpfiff stand fest, dass nicht einer der Kontrahenten, sondern beide aufsteigen dürfen. Das Hinspiel hatte Leuven 1:0 gewonnen. Das Rückspiel gewannen "Rapha" und Co. mit 4:1.

Da der vermeintliche Absteiger Waasland-Beveren erfolgreich seinen Klassenerhalt eingeklagt hat, wird das belgische Oberhaus kurzerhand von 16 auf 18 Klubs aufgestockt. Ein ungerade Zahl wollte man vermeiden.

Holzhauser jubelte Sonntagabend nach seinem 1:0-Führungstor ausgiebig und ließ sich von seinen Teamkollegen feiern. Immerhin darf sich Rapha nun Eerste Klasse B-Meister nennen.

Beerschot ein einziger Pater Noster

Schon beim Engagement Holzhausers letzten Sommer war kurz unklar gewesen, wo denn Beerschot überhaupt spielen wird. Damals hatte sich KV Mechelen wieder zurück in die Eerste Liga A geklagt, nachdem angebliche Spielabsprachen in früheren Zeiten doch nicht stattgefunden haben sollen.

Beerschot hätte den frei werdenden Startplatz in der Eerste Klasse A bekommen sollen und musste dann überraschend erst wieder in der zweiten Liga antreten. Kurz zuvor hatte Holzhauser unterschrieben gehabt.

Auch noch arg: Für die Aufsteiger gibt es nun überhaupt keine Pause, denn nächste Wochenende startet schon die Eerste klasse A in die neue Saison. Holzhauser hat in Beerschot noch ein Jahr Vertrag.

red