Christoph Leitgeb hängt die Stoppler an den Nagel

Christoph Leitgeb spielte zuletzt bei Sturm Graz

Als zehnfacher österreichischer Meister und sechsfache ÖFB-Cupsieger sagt Christoph Leitgeb Servus. Seine berufliche Zukunft könnte bei seinem Stammklub Sturm Graz liegen.

Nach 305 Bundesligaspielen und 41 Einsätzen für das ÖFB-Nationalteam ist Schluss. Christoph Leitgeb hat mit Auslaufen seines Vertrages bei Sturm Graz mit 35 Jahren seine erfolgreiche Karriere beendet. Der Steirer holte in zwölf Saisonen bei Red Bull Salzburg zehn Meistertitel und sechs Mal den ÖFB-Cup. Vor der vergangenen Saison war Leitgeb zu seinem Stammverein zurückgekehrt.

Leitgeb hatte bei der Jugend von Sturm begonnen und debütierte im September 2005 unter Trainer Michael Petrović bei den Schwarz-Weißen in der Bundesliga. 2007 wechselte der Mittelfeldspieler nach Salzburg. Mit den "Bullen" war er ebenso auch international im Einsatz wie als Nationalteamspieler, etwa bei der Heim-EM 2008.

Christoph Leitgeb hat seinen "Kindheitstraum" gelebt

"Fußballprofi zu werden war mein Kindheitstraum", sagte Leitgeb in einer Sturm-Graz-Aussendung vom Dienstag. "Ich bin extrem dankbar, dass ich ihn über eine so lange Zeit leben durfte und dabei auch so viele Erfolge gefeiert habe. In meiner Karriere habe ich viele großartige Menschen kennengelernt und eine Menge Erfahrungen gesammelt, die mich nachhaltig geprägt haben und die ich nie missen möchte." Nach 15 Jahren im Profifußball sei nun der richtige Zeitpunkt, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Die berufliche Zukunft könnte im Sport und bei Sturm Graz liegen. "Leiti hat eine großartige Karriere mit vielen Erfolgen hinter sich. Er hat einen unglaublichen Charakter und war bis zuletzt ein wertvoller Bestandteil unserer Mannschaft. Nach Christophs Urlaub werden wir uns zusammensetzen und uns über mögliche Funktionen beim SK Sturm unterhalten", kündigte Andreas Schicker, der Geschäftsführer Sport bei den Grazern, an.

