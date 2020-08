Werder bestätigt Interesse an ManUnited-Youngster

GEPA pictures/ Manfred Binder via www.imago-images

Tahith Chong steht bei Werder auf der Liste

Auch wenn der Abschied von Milot Rashica noch immer nicht offiziell ist, gehen bei Werder Bremen doch alle Beteiligten vom Verlust des Flügelflitzers aus. Sollte der angedachte Wechsel zu RB Leipzig bald über die Bühne gehen, müssten die Hanseaten dringend Ersatz ranholen. Ein aussichtsreicher Kandidat spielt bei Manchester United.

Die Rede ist vom 20 Jahre alten Rechtsaußen Tahith Chong. Der niederländische U21-Nationalspieler, der medial bislang vor allem aufgrund seiner Haarpracht für Gesprächsstoff gesorgt hat, stammt aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam.

2017 folgte er dem Lockruf aus Manchester und wechselte in die Juniorenteams der Red Devils. In der Saison 2018/2019 durfte Chong schließlich erstmals für die United-Profis ran, für die er seither 15 Spiele bestritten hat. Der Durchbruch blieb ihm bislang allerdings verwehrt.

Deshalb soll der Youngster nun in einer europäischen Top-Liga Spielpraxis sammeln. Laut "Weser-Kurier" ist Werder dabei einer der aussichtsreichsten Bewerber.

Werder bestätigt Interesse an Chong

Bremens Manager Frank Baumann macht keinen Hehl aus dem Interesse. "Er hat großes Tempo, er kommt über die Außenbahn – vom Profil her passt er", sagte der 44-Jährige, schränkte zugleich aber ein: "Wir können da noch zwei, drei weitere Spieler hinzunehmen."

Ein fester Transfer von Chong steht dabei nicht zur Debatte. Im Frühjahr hatte der Angreifer sein Arbeitspapier in Manchester verlängert, sodass die Ablöseforderungen für die klammen Hanseaten auf keinen Fall zu stemmen wären.

"Solche Jungs von Top-Klubs auszuleihen, kann für uns Sinn ergeben. Aufgrund unserer Situation ist er ein Spieler, der interessant sein könnte", ließ Baumann durchblicken.

Was für Chong spricht: Der Offensivmann ist flexibel einsetzbar, fühlt sich auf beiden Flügeln wohl. So könnte er bei den in der Vorsaison oftmals hüftsteifen Bremern in vielen Bereichen für neuen Schwung sorgen.