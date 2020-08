Admira verpflichtet Mittelfeldspieler Tomić

FC Flyeralarm Admira

Die Admira holt sich mit Tomislav Tomić geballte Erfahrung

Die Admira krempelt ihren Kader für die kommende Bundesliga-Saison weiter um und vermeldet die Verpflichtung des bosnischen Mittelfeldspielers Tomislav Tomić. Der zweifache Nationalspieler kommt vom slowenischen Erstligisten NK Olimpija Ljubljana und unterschreibt bis 2023.

>> Der aktuelle Kader des FC Admira Wacker für die Saison 2020/21

Dee FC Admira Wacker verstärkt seinen jungen Kader mit dem routinierten Mittelfeldspieler Tomislav Tomić. Der 29-jährige Bosnier wechselt ablösefrei aus der ersten slowenischen Liga von NK Olimpija Ljubljana in die Südstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2023.

"Es freut uns, dass sich Tomić trotz mehrere Angebote für den FC Flyeralarm Admira entschieden hat. Er kann sich mit unserer Vereinsphilosophie sehr gut identifizieren. Wir bekommen mit ihm einen technisch versierten und zweikampfstarken Mittelfeldspieler, der uns mit seiner Routine bestimmt weiterhelfen wird", so Sportdirektor Ernst Baumgeister über den Neuzugang.

Nationalspieler mit Erfahrung

Tomić bringt ein hohes Maß an Erfahrung mit, absolvierte der Bosnier rund 123 Partien in der Premijer Liga (die höchste Liga in Bosnien-Herzegowina), sowie 97 Begegnungen in der höchsten slowenischen Liga. Auch 16 Spiele in der Europa League und sogar sechs Champions League-Partie kann der zweifache Internationale vorweisen.

red