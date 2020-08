Keine Gästefans in der Bundesliga im Herbst

APA

Gästefans dürfen im Jahr 2020 nicht mehr in fremde Stadien

In der Bundesliga werden im Herbst keine Gästefans bei den Spielen zugelassen. Diese Entscheidung gab die Liga nach ihrer außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag bekannt. Die in den Spielbetriebsrichtlinien verankerte Regelung, wonach zehn Prozent der verfügbaren Stadionkapazität den Fans des Gastclubs zur Verfügung gestellt wird, wird demnach bis 31. Dezember ausgesetzt.

"Fußball lebt von Emotion, nicht nur am Platz, sondern auch auf den Tribünen. Insofern ist die Entscheidung, während der Covid-19-Beschränkungen möglichst viele Heimfans in die Stadien zu lassen und auf Gästefans zu verzichten, den Clubs nicht leichtgefallen", sagte der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer in einer Aussendung.

Ab September liegt die Obergrenze für Fans bei 10.000 Personen, die auch Ordner, Sanitäter und Gastronomie-Personal beinhaltet. Auf den Sitzplätzen herrscht Maskenpflicht. "Wir hoffen, auf dem Weg in die Normalität, möglichst bald wieder alle Zuschauergruppen im Stadion begrüßen zu können", so Ebenbauer abschließend.

