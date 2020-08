Rasswalder und Kröpfl verlassen Hartberg

GEPA pictures/ Christian Walgram

Rasswalder und Kröpfl sagen Hartberg: "Adieu!"

Der TSV Hartberg trennt sich von zwei langjährigen Stützen. Kapitän Siegfried Rasswalder (33) und Mittelfeldspieler Christoph Kröpfl (30) verlassen den Verein, gab der steirische Bundesligist bekannt. Verteidiger Rasswalder trug siebeneinhalb Jahre zum Aufstieg der Hartberger teil, die sich heuer erstmals für den Europacup qualifiziert haben. Kröpfl spielte sechs Jahre für den TSV.

>> Die Vereinsstatistik von Siegfried Rasswalder

>> Die Vereinsstatistik von Christoph Kröpfl

"Eine unvergessene Zeit geht zu Ende. Es ist unglaublich, was wir in den letzten 7,5 Jahren alle erreicht haben. Ich als Kapitän möchte mich bei allen Mitarbeitern, Funktionären, Spielern, Trainer, Fans und alle Menschen die in Hartberg wohnen verabschieden und einfach DANKE sagen. Die letzten 7,5 Jahre werde ich nie vergessen und ihr werdet alle in meinem Herzen bleiben! Ich werde auf jeden Fall die TSV-Familie im Stadion besuchen kommen!", so Rasswalder in einem Statement.

Sigi Rasswalder verlässt nach 7 1/2 Jahren und 214 Pflichtspieleinsätzen den TSV Hartberg. DANKE SIGI für deine Treue und deinen Einsatz. Wir wünschen dir alles erdenklich gute für deine Zukunft! https://t.co/a8exV5qBiQ#dankeCapitano #legende #forzatsv pic.twitter.com/pVYRYJIRUK — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) 6. August 2020

Cristoph Kröpfl war seit 2014 bei den Hartbergern und brachte es auf 179 Pflichtspieleinsätze für die Steirer. Für ihn geht es zu Zweitligist Lafnitz.

"Kröpfi wurde bei seinem Wechsel von Sturm Graz zu Hartberg und auch in früheren Zeiten als riesengroßes Talent gehandelt. Wir waren froh, dass er sich damals für Hartberg entschieden hat und über diesen langen Zeitraum ein wichtiger Spieler in der Offensive war. Zudem war er stets gut gelaunt und für einen kleinen Scherz zu haben. Christoph glänzte dank seiner feinen Klinge und Übersicht, ein super Typ und über die Jahre hinweg wichtiger und treuer Bestandteil unserer Mannschaft – sportlich wie menschlich – DANKE.", so Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr.

Zudem gab Hartberg bekannt, dass die beiden Leihspieler Tomas Ostrak (Köln) und Amadou Dante (Sturm Graz) zu ihren Stammvereinen zurückkehren.

