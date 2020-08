Aufatmen bei Rapid: Alle Corona-Tests negativ

APA

Rapid-Coach Dietmar Kühbauer kann erleichtert sein

Nach einer weiteren Testreihe gibt es beim SK Rapid Entwarnung in Sachen Corona. Sämtliche Spieler und Betreuer sind negativ, der sportliche Bereich kann "ab sofort wieder in einen geregelten Betrieb übergehen".

Eine erneute Coronavirus-Testreihe ist bei allen Spielern und Betreuern von Vizemeister Rapid negativ ausgefallen. "Damit kann der sportliche Bereich ab sofort wieder in einen geregelten Betrieb übergehen", hieß es am Dienstag vom Verein. Die Testspiele am Mittwoch gegen die tschechischen Klubs Opava in Bad Erlach sowie am Samstag im Allianz-Stadion gegen Slovan Liberec können stattfinden.

Bei Rapid war im Zuge der Kontrollen vor dem Trainingsauftakt ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Nach einem weiteren positiven Test am vergangenen Donnerstag hatten die Hütteldorfer ihr Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf vorzeitig abgebrochen.

Gute Nachrichten: Die Covid19-Tests waren bei uns allesamt negativ, somit finden auch die beiden Testspiele in dieser Woche plangemäß statt: https://t.co/k0E32Yp2nB 👈 #SCR2020 — SK Rapid (@skrapid) 11. August 2020

