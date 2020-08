Köln ohne Fans im Trainingslager

FIRO/FIRO/SID/

Markus Gisdol bereitet den FC in Baden-Württemberg vor

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird das Trainingslager in der Vorbereitung auf den Saisonstart in Donaueschingen (20. bis 29. August) aufgrund der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ohne Fans abhalten. Das gaben die Rheinländer am Dienstag bekannt.

Dies sei Teil der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in dem Bundesland. "Die hohe Verantwortung der Gesundheitsämter in Zeiten der Pandemie ist uns bewusst, deshalb akzeptieren wir die Entscheidung. Wir sind froh darüber, dass sich das Gesundheitsamt Donaueschingen dahingehend kooperativ gezeigt hat, dass wir unter professionellen Bedingungen trainieren können", sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt.

Es gab eine Sondergenehmigung, wonach das Training in einer Gruppe von mehr als 20 Personen erlaubt ist, sodass ein professioneller Trainingsbetrieb überhaupt erst möglich gemacht wurde.

Die geplante Sponsorenreise des FC wurde abgesagt.